Валюти показують різні коливання ціни: який курс в обмінниках та в банках

На чорному ринку та в обмінниках валюти помітно виросли в ціні. Найбільше подорожчало євро. В банках ситуація протилежна, адже долар залишився майже без змін, а євро впало в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 14 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (без змін проти 13 травня) та продаж по 41,79 гривні (-1 копійок).

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Купівля євро проходить по 45,90 гривні (-10 копійок), продаж – по 46,70 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати по 41,55 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продати (+1 копійка). Купівля євро по 46,44 гривні (+4 копійки), а продаж по 46,74 гривні (+11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,10 гривні (-3 копійки), а продають по 41,62 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,10 гривні (+11 копійок), а продають по 46,88 гривні (+17 копійок).

По скільки буде долар цього тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що з 12 по 18 травня коридори валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку будуть на однаковому рівні – 41,25 – 41,65 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Протягом наступного тижня поточні коливання будуть мінімальними, водночас це буде як в бік зростання, так і в бік зменшення.

Банкір зауважує, що на ринку як завжди відіграватиму головну роль НБУ. Обсяг інтервенцій буде на рівні 600 – 800 мільйонів доларів на день, що вважається нормою.