НБУ підвищив курси офіційних валют

Офіційний курс євро подорожчав до нової психологічної позначки у 46 гривень. Очікується, що завтра ціна валюта перетне цю позначку. Курс долара також дорожчає.

Офіційний курс 17 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,35 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 46 гривень. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 21 копійку.

Станом на 17 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,41 гривні,

євро – 46,12 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,25 гривні, а продаж – 41,70 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,65 гривні , а продаж – 41,80 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,70 гривні, а продаж – 41,67 гривні.

Скільки коштувати долар до кінця 2024 року

Економіст Данило Монін розповів для 24 Каналу, що у проєкті держбюджету на наступний рік курс долара встановили на рівні 45 гривень. Це може свідчити про те, що НБУ розпочне процес планової девальвації та продовжить девальвувати гривню попри загрозу більшої аніж планувалося інфляції цього року.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього З урахуванням проблем фінансування дефіциту бюджету цього року та наступного року такий сценарій зараз бачиться найправдоподібнішим.

Зверніть увагу! Курс до кінця року може девальвувати до позначки у 43 – 44 гривні за долар.