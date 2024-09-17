Официальный курс 17 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,35 гривны. То есть цена валюты выросла на 4 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 46 гривен. Соответственно, цена этой валюты выросла на 21 копейку.

По состоянию на 17 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,41 гривны,

евро – 46,12 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,25 гривны, а продажа – 41,70 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,65 гривны , а продажа – 41,80 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,70 гривны, а продажа – 41,67 гривны.

Сколько стоить доллар до конца 2024 года

Экономист Даниил Монин рассказал для 24 Канала, что в проекте госбюджета на следующий год курс доллара установили на уровне 45 гривен. Это может свидетельствовать о том, что НБУ начнет процесс плановой девальвации и продолжит девальвировать гривну несмотря на угрозу большей чем планировалось инфляции в этом году.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего С учетом проблем финансирования дефицита бюджета в этом году и в следующем году такой сценарий сейчас видится наиболее правдоподобным.

Обратите внимание! Курс до конца года может девальвировать до отметки в 43 – 44 гривны за доллар.