Украинцы хранят средства в банках

Сейчас украинцы суммарно хранят 1 147,057 миллиарда гривен в банках. С начала 2024 года объем вкладов вырос на 6,4%.

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Он делится на:

гривневые вклады – выросли на 0,6% до 750,852 миллиарда гривен;

валютные вклады – выросли на 1,3% до 396,205 миллиарда гривен.

Зато депозиты юрлиц упали на 0,7% до 1 370,375 миллиарда гривен.

Напомним! Средняя процентная ставка по гривневым депозитам в августе для юрлиц сохранилась на уровне 8,5%, а для физлиц снизилась на 0,1% до 10,6%.

Ставка по депозитам для населения составила 1,1%, тогда как для юрлиц – 0,9%.