Українці зберігають кошти в банках

Нині українці сумарно зберігають 1 147,057 мільярда гривень у банках. З початку 2024 року обсяг вкладів зріс на 6,4%.

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Він поділяється на:

гривневі вклади – зросли на 0,6% до 750,852 мільярда гривень;

валютні вклади – зросли на 1,3% до 396,205 мільярда гривень.

Натомість депозити юросіб впали на 0,7% до 1 370,375 мільярда гривень.

Нагадаємо! Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами у серпні для юросіб збереглась на рівні 8,5%, а для фізосіб знизилась на 0,1% до 10,6%.

Ставка за депозитами для населення склала 1,1%, тоді як для юросіб – 0,9%.