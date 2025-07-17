Офіційне євро стрімко дешевшає: НБУ знову опустив валюту
- Євро подешевшало до 48,51 гривні, а долар – до 41,81 гривні згідно з курсом НБУ.
- Прогнозується, що курс євро залишиться в діапазоні 48,50 – 49,50 гривні, а курс долара навряд чи перевищить 42 гривні.
За останню добу НБУ опустив курси валют в ціні. Долар втрати не багато – всього 1 копійку, а от євро подешевшало на майже 30 копійок й становить 48,51 гривні, що суттєво менше аніж рекордні показники, які були раніше. Крім того, регулятор продовжить опускати валюти надалі.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,81 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 16 липня. Офіційний курс євро складає 48,51 гривні, тобто ціна впала на 29 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Банки очікують на зміни: коли найкращий час для гривневих депозитів
Станом на 18 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,86 гривні;
- євро – 48,45 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 17 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 42,15 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,84 гривні, продаж – по 41,85 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,32 гривні, продаж – по 41,86 гривні.
Який курс валют очікується в передостанній тиждень липня?
За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, курс євро залежатиме від світової пари долар/євро, однак поки не передбачається суттєвих змін щодо ціни, а орієнтовний діапазон очікується на рівні 48,50 – 49,50 гривні.
Натомість курс долара навряд чи перетне позначку у 42 гривні, хоч наступного тижня на готівковому ринку діапазон коливань становить до 42,20 гривні за валюту.
Хай там як, не варто очікувати від долара відчайдушного падіння з курсового "хмарочоса", як і не варто сподіватися на те, що курс євро "зазіхне" на стратосферу.
Нагадуємо! Долар досі залишається головною світовою валютою, а 55% громадян тримають свої заощадження в цій валюті, розповів Лєсовий.