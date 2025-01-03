Цінопад в обмінниках: євро та долар дешевшають

Євро на чорному ринку та в обмінниках при обміні суттєво дешевшає. Натомість долар лише впав в обмінниках, а в банках другий день поспіль залишився без змін.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні (без змін проти 2 січня) та продаж по 42,45 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,20 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,49 гривні (+5 копійок), а продати по 42,50 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продати по (+1 копійка). Купівля євро по 43,84 гривні (-26 копійок), а продаж по 44,20 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,73 гривні (-16 копійок), а продають по 42,70 гривні (+26 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають по (+26 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,13 гривні (-47 копійок), а продають по 44,30 гривні (-8 копійок).

Скільки коштуватиме долар у січні 2025 року

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у січні активність на готівковому ринку буде дещо нижчою, аніж у грудні. Таке буде можливо внаслідок низького обсягу бюджетних витрат. За таких обставин обсяг інтервенцій також може знизитися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зараз існує 2 базових сценарії щодо того, як змінюватиметься курс протягом січня. Перший – це наприкінці місяця офіційний курс долара може скласти 42 гривні. А другий – офіційний курс долара може опиниться в коридорі 42 – 42,30 гривні за долар.

Дзеркальні зміни відбуватиметься й на готівковому ринку. Як підсумовує Лєсовий, в підсумку січня курс американської валюти може зрости не більш як на 0,5 – 1%.