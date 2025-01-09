Офіційне євро рекордно впало в ціні

НБУ опустив офіційний курс євро з майже 44 гривень до 43,40 гривень. Водночас курс долара залишився майже не змінним за останню добу.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,23 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 8 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,42 гривні. Тобто ціна впала на 45 копійок.

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Станом на 10 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,28 гривні,

євро – 43,55 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,15 гривні , продаж – по 42,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,80 гривні , продаж – по 42,85 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,10 гривні, продаж – 42,86 гривні.

Скільки буде коштувати долар

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня на міжбанку курсові коливання будуть очікуваними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Власне все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості".

За словами Лєсового, офіційний курс протягом тижня може перебувати в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар.

Цікаво! Натомість на міжбанку діапазон коливань буде на рівні 42 – 42,50 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро, а на готівковому ринку – 42 – 42,80 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.