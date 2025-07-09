НБУ опускає курс євро нижче 49 гривень

Поки НБУ змінює курс долара у бік здорожчання, то курс євро після рекордного росту опускається в ціні. На завтра регулятор опустив європейську валюту вперше за довгий час нижче 49 гривень.

Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,84 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 8 липня. Офіційний курс євро складає 49,05 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 10 липня курс валют буде такий:

долар – 41,77 гривні;

євро – 48,84 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 9 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,04 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,77 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41 гривні, продаж – по 41,82 гривні.

Як буде змінюватися євро на готівковому ринку

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що курс на готівковому ринку не перевищить межі у 49 гривень цього тижня.

Крім того, він зауважив, що серед чинників, які впливатимуть на курс євро, є економічні взаємини США та ЄС й вартість нафти й газу у контексті конфлікту на Близькому Сході.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Втім ми можемо лише окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара.

Цікаво! Впродовж весни та першого місяця червня долар суттєво послабшав відносно євро. Відтак ефективний курс гривні дещо девальвував.