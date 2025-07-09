Официальный курс валют
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,84 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 8 июля. Официальный курс евро составляет 49,05 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 10 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,77 гривны;
- евро – 48,84 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на 9 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 42,04 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,77 гривны, продажа – по 41,75 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41 гривны, продажа – по 41,82 гривны.
Как будет меняться евро на наличном рынке
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что курс на наличном рынке не превысит границы в 49 гривен на этой неделе.
Кроме того, он отметил, что среди факторов, которые будут влиять на курс евро, являются экономические взаимоотношения США и ЕС и стоимость нефти и газа в контексте конфликта на Ближнем Востоке.
Впрочем мы можем лишь очертить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара.
Интересно! В течение весны и первого месяца июня доллар существенно ослаб относительно евро. Поэтому эффективный курс гривны несколько девальвировал.