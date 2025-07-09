Недавно заместитель министра финансов Денис Улютин заявил, что действие банковской тайны в Украине будет в любом случае ограничено. Это произошло на фоне обсуждения законопроекта по реестру счетов и банковских сейфов. В нем пока не содержится ограничения по банковской тайне.

В то же время НБУ решительно отвергает неограниченный или внесудебный доступ к банковской тайне налоговиков или других органов, отмечая что даже ради общественной пользы нельзя разглашать такие данные.

24 Канал узнал в каких случаях раскрытие банковской тайны является допустимым, как ослабление ограничений может повлиять на теневую экономику и какие риски видят экономисты и юристы в изменениях по банковской тайне.

К чему может привести ослабление банковской тайны

В комментарии для 24 Канала экономист Ярослав Жалило рассказал, что ослабление банковской тайны может помочь с борьбой с теневой экономикой и с уклонением от уплаты налогов.

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Дело в том, что понятие ослабление банковской тайны является более широким, чем не предоставление информации налоговым органам. И это нормальная мировая практика, когда налоговые органы имеют полную информацию.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Если же говорить о нашей ситуации, то она вполне приемлема. Я не говорю, что это будет какой-то решительный удар, но у нас могут взять под контроль транзакции на счетах, а значит можно ожидать снижения возможности "тенизации".

В то же время в таком случае определенные лица могут прибегать к обходу изменений относительно этого, например обналичивание средств. Впрочем, все средства невозможно перевести таким образом.

Что такое банковская тайна Банковская тайна – это конфиденциальная информация о клиенте банка и его финансовых операциях, которая не может быть разглашена без законных оснований.

Ослабление банковской тайны не означает видимость информации для всех, однако соответствующие органы государства смогут быстро и проще получать данные по счетам и операциям без решения суда.

Кроме того, НБУ против решения об ослаблении банковской тайны, потому что есть опасения, что это может уменьшить заинтересованность граждан держать депозиты и использовать банковские расчеты.

Дело в том, что состояние банков и их заработок зависят от этого. В то же время это решение может создавать риски для ликвидности банков, добавляет Жалило.

Какова позиция НБУ относительно изменений банковской тайны

Еще раньше глава НБУ Андрей Пышный отметил, что значение института банковской тайны является не менее важным, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности.

Андрей Пышный Председатель НБУ Национальный банк каждый раз подчеркивает безусловную важность сохранения института банковской тайны с целью обеспечения защиты тайной информации о клиентах банков, по сути их собственной конфиденциальной информации, с целью сохранения доверия к банковской системе на высоком уровне.

В то же время на запрос 24 Канала в НБУ ответили, что позиция регулятора по сохранению банковской тайны остается неизменной.

По-прежнему, сведения об операциях, банковские счета или платежные карты могут быть предоставлены банком исключительно:

самим клиентам (их представителям),

по решению суда,

правоохранительным или государственным органам, которые имеют соответствующие полномочия, однако исключительно в случаях, установленных законом Украины.

В НБУ напоминают, что обсуждение темы вокруг банковской тайны возникло на фоне рассмотрения Верховной Радой законодательной инициативы Правительства – проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения соответствия актам права Евросоюза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)".

Обратите внимание! Сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержании сейфа не будут передаваться в Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который должен быть создан в соответствии с нормами законопроекта.

Согласно законопроекту в реестр будут вноситься только следующие сведения:

дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета/электронного кошелька,

вид и номер счета, содержащий номер IBAN,

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа,

данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф,

номер и дата договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа (дата начала и срок действия, дата прекращения договора, данные о лицах, которые имеют доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно этому договору).

В целом этот законопроект направлен на приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA,

– говорится в сообщении от регулятора.

Противоречит ли ослабление банковской тайны Конституции Украины

Юрист Андрей Шабельников рассказал для 24 Канала, что на самом деле полная отмена или значительное ослабление банковской тайны без надлежащих правовых гарантий противоречит Конституции Украины и международным нормам.

Поэтому статья 32 Конституции Украины отмечает, что никто не имеет права собирать, хранить и распространять конфиденциальную информацию о лице без его согласия.

Андрей Шабельников Управляющий партнер АО "EvrikaLaw", Председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Однако это не касается случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

В законе Украины о доступе к публичной информации банковская тайна относится к информации с тайным доступом. В то же время на первый взгляд кажется, что эта тайна не может быть отнесена к конфиденциальной информации.

Впрочем, в законе о банках и банковской деятельности усматривается, что такая информация может содержать признаки конфиденциальности, потому что имеет данные:

о банковских счетах лица,

об операциях, проведенных в пользу или по поручению лица,

о финансово-экономическом состоянии лица и тому подобное.

Поэтому хоть законодатель в Украине и относит банковскую тайну к категории секретной информации на практике это не означает, что такая информация не может подпадать под регулирование Конституции Украины,

– отмечает господин Андрей.

В то же время относительно международных норм юрист отмечает: в Европейской конвенции по правам человека говорится о том, что каждый имеет право на уважение своей частной и семейной жизни, к своему жилищу и корреспонденции.

При этом органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права, за исключением случаев, когда вмешательство осуществляется в соответствии с законом и является необходимым в демократическом обществе. Поэтому финансовая информация является частью частной жизни конкретного лица, сюда следует и относить банковскую тайну,

– объясняет Шабельников.

Таким образом, существенное ослабление банковской тайны требует сначала детального урегулирования со стороны законодателя, поскольку здесь можно понимать достаточно разный правовой контекст.

Заметьте! Полная отмена банковской тайны противоречит действующим положениям Конституции Украины и международным нормам.

Какие риски могут повлечь изменения относительно банковской тайне

Андрей Шабельников рассказал, что потенциальными рисками при полной отмене или частичном ослаблении банковской тайны могут быть:

снижение уровня защиты персональных данных конкретного лица,

несанкционированный доступ к финансовой информации третьих лиц,

политическое или административное преследование граждан,

снижение доверия к банковской системе со стороны граждан и иностранных инвесторов,

значительное усиление тенизации доходов граждан во избежание раскрытия финансовой информации,

возможность злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных или контролирующих органов (например, постоянное проведение проверки финансовых счетов лица),

увеличение преступной деятельности из-за использования финансовых данных лица для мошеннических схем или недобросовестной конкуренции на рынке экономических отношений.

Какие подобные изменения относительно банковской тайны есть в странах ЕС

Если сравнивать страны ЕС, где практика по урегулированию банковской тайны была разнообразной, то можно выделить несколько основных подходов:

Отсутствие полной отмены банковской тайны, а установление четкого механизма и оснований, при которых определенный перечень субъектов имеет право получать доступ к банковской тайне. То есть в странах ЕС не каждый имеет возможность получить финансовую информацию о конкретном лице. Проведение борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма – в странах ЕС банки обязаны проводить надлежащую проверку своих клиентов и мониторить подозрительные финансовые операции, а также сообщать о них соответствующим правоохранительным органам.

То есть если банк заподозрит, что физическое лицо причастно к преступлениям или отмывает средства, то он самостоятельно имеет право раскрыть банковскую тайну, но такая информация предоставляется только уполномоченным субъекта. Общий регламент о защите данных (GDPR) – он устанавливает правила сбора, хранения, обработки и передачи персональных данных лица, включая его финансовые данные.

Любое раскрытие банковской тайны должно происходить в соответствии с принципами GDPR: законности, добросовестности, прозрачности, ограничения цели, минимизации данных, точности, ограничения хранения, целостности и конфиденциальности.

Дело в том, что европейские страны полностью не отменяют банковскую тайну собственных граждан, а наоборот – совершенствуют действующее законодательство таким образом, чтобы защитить не только интересы государства в целом, а и каждого отдельного гражданина,

– заключает Андрей Шабельников.

По его словам, Украина должна перенимать практику ЕС по надлежащему регулированию банковской тайны.