Ціни падають: де найбільше подешевшали валюти на ринку

Євро на готівковому ринку за останню добу показало суттєвий спад ціни. В обмінниках курс купівлі опустився нижче 49 гривень. Курс долара також позує спад, але не такий суттєвий.

Курс валют у банках

Станом на ранок 9 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (+3 копійки проти 8 липня) та продаж по 42,04 гривні (-4 копійки).

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Купівля євро проходить по 48,75 гривні (-12 копійок), продаж – по 49,50 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,77 гривні (-3 копійки), а продати по 41,75 гривні (-5 копійок).

(-3 копійки), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 49,20 гривні (-15 копійок), а продаж по 49,40 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41 гривні (-27 копійок), а продають по 41,82 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продають (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 48,57 гривні (-54 копійки), а продають по 49,70 гривні (+14 копійок).

Який курс долара може бути

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує для 24 Каналу, що долар може бути в діапазоні 41,60 – 42 гривень цього тижня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зниження інфляції вплине позитивно на ринок. Міцна гривня є запобіжником для зростання попиту.

Лєсовий додає, що громадянам варто більше орієнтуватися не на валютний ринок, скуповуючи долари, а на внутрішні гривневі механізми збереження .

Зверніть увагу! Попри це, Лєсовий зауважує, що як долар, так і євро можуть змінитися в ціні відповідно до чинників впливу на ринку. Таким чином, валюта не зміниться в ціні з червня та травня.