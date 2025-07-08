Курс валют у банках

Станом на ранок 8 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,47 гривні (+5 копійок проти 7 липня) та продаж по 42,08 гривні (+8 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,87 гривні (без змін), продаж – по 49,57 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+5 копійок), а продати по 41,80 гривні (+10 копійок).

(+5 копійок), а продати (+10 копійок). Купівля євро по 49,35 гривні (-4 копійок), а продаж по 49,50 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,50 гривні (+18 копійок), а продають по 41,85 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+18 копійок), а продають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 49,13 гривні (+33 копійок), а продають по 49,66 гривні (-10 копійок).

Який курс долара прогнозують цього тижня

Найімовірніше, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,60 до 42 гривень впродовж цього тижня, каже для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий. Таким чином, валюта не зміниться в ціні з червня та травня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зниження інфляції вплине позитивно на ринок. Міцна гривня є запобіжником для зростання попиту. Тому громадяни більше орієнтуються не на валютний ринок, скуповуючи долари, а на внутрішні гривневі механізми збереження та примноження наявних статків

Попри це, Лєсовий зауважує, що як долар, так і євро можуть змінитися в ціні відповідно до чинників впливу на ринку.