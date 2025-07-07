Як змінився курс євро у липні

Станом на 7 липня, офіційний курс євро сягнув – 49,12 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", показують, що середній курс євро у банках змінився так:

купівля – 49 гривні за євро;

продаж – 49,50 гривні за євро.

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

купівля – 49,27 гривні за євро;

продаж – 49,45 гривні за євро.

Яку суму євро можна купити за 10 тисяч гривень

якщо купувати у банку, то за 10 тисяч гривень можна отримати орієнтовно – 202 євро;

в обміннику за 10 тисяч гривень можна отримати аналогічно приблизно – 202 євро.

Що відбувається з курсом долара

Як показують дані НБУ, офіційний курс долара США 7 липня складає – 41,73 гривні.

Зміни є в банках та обмінниках. "Мінфін" показує, що середній банківський курс долара США такий:

купівля – 41,50 гривні за долар США;

продаж – 42 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація виглядає так:

купівля – 41,65 гривні за долар США;

продаж – 41,70 гривні за долар США.

Скільки доларів можна придбати за 10 тисяч зараз