Как изменился курс евро в июле
По состоянию на 7 июля, официальный курс евро достиг – 49,12 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфина", показывают, что средний курс евро в банках изменился так:
- покупка – 49 гривны за евро;
- продажа – 49,50 гривны за евро.
Несколько изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 49,27 гривны за евро;
- продажа – 49,45 гривны за евро.
Какую сумму евро можно купить за 10 тысяч гривен
- если покупать в банке, то за 10 тысяч гривен можно получить ориентировочно – 202 евро;
- в обменнике за 10 тысяч гривен можно получить аналогично примерно – 202 евро.
Что происходит с курсом доллара
Как показывают данные НБУ, официальный курс доллара США 7 июля составляет – 41,73 гривны.
Изменения есть в банках и обменниках. "Минфин" показывает, что средний банковский курс доллара США сейчас такой:
- покупка – 41,50 гривны за доллар США;
- продажа – 42 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация выглядит так:
- покупка – 41,65 гривны за доллар США;
- продажа – 41,70 гривны за доллар США.
Сколько долларов можно приобрести за 10 тысяч сейчас
- за 10 тысяч гривен в банке сегодня можно приобрести примерно – 238 долларов;
- в обменнике за 10 тысяч гривен удастся купить ориентировочно – 240 долларов.