Каким будет курс доллара

Базовый сценарий на конец года по мнению аналитиков КИТ Group – курс в диапазоне 43-44,5 гривны/доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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В целом вариантов развития ситуации на наличном рынке Украины до конца 2025 года три. В частности:

Инерционно-стабильный

Согласно ему, рынок продолжает функционировать без шоков, а объемы интервенций НБУ остаются умеренными. При таких условиях курс может остаться в текущих пределах 41,5-42,5 гривны/доллар до осени.

Контролируемое давление

В условиях повышения расходов бюджета, активизации импорта, возможного проседания экспортной выручки или ситуативного ухудшения ожиданий гривна может опуститься на уровень 43-44,5 гривны/доллар.

Кризис

Он может быть вызван одновременным влиянием нескольких негативных факторов. Включая военные, политические или финансовые шоки.

Подобные ориентиры озвучивают и специалисты Dragon Capital, которые недавно улучшили собственный прогноз благодаря "существенным объемам финансовой помощи". А впрочем, заверили они, по состоянию на середину 2025 года признаков неизбежной или стремительной девальвации гривны не наблюдается. Однако из-за ряда факторов не исключается "повышение давления на курс ближе к осени".

Чего ожидают в МВФ

Один из ключевых партнеров Украины – Международный валютный фонд – настроен оптимистично относительно курсовой ситуации в стране. В своих апрельских расчетах там спрогнозировали, что в 2025 году курс доллара составит 42,5 гривны, тогда как в прогнозе за октябрь-2024 ожидали 45 гривен/доллар.

Улучшение прогноза со стороны МВФ может свидетельствовать о том, что в Фонде положительно оценивают экономические условия, в которых находится Украина. В частности, что состояние международных резервов, уровень инфляции, объемы валютных поступлений и другие факторы или уже улучшаются, или сделают это в недалеком будущем.

Каким будет курс евро к концу 2025 года

Курс гривны к евро определяется на основе кросс-курсов. То есть высчитывается изменение курса евро к доллару и, соответственно, изменение курса доллара к гривне, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины на запрос "Фактов".

В последнее время наблюдается ослабление доллара по отношению к другим валютам. Как следствие, несмотря на относительную стабильность курса к доллару, к евро гривна ослабилась. Причина – колебания курса европейской валюты к доллару.

Итак, Национальный банк не прогнозирует курс гривны к иностранным валютам и не имеет количественных целей относительно его уровня. Задачей НБУ является сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.