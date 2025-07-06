Яким буде курс долара

Базовий сценарій на кінець року на думку аналітиків КИТ Group – курс у діапазоні 43-44,5 гривні/долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Загалом варіантів розвитку ситуації на готівковому ринку України до кінця 2025 року три. Зокрема:

Інерційно-стабільний

Згідно з ним, ринок продовжує функціонувати без шоків, а обсяги інтервенцій НБУ залишаються помірними. За таких умов курс може залишитися в поточних межах 41,5-42,5 гривні/долар до осені.

Контрольований тиск

За умов підвищення витрат бюджету, активізації імпорту, можливого просідання експортного виторгу або ситуативного погіршення очікувань гривня може опуститися на рівень 43-44,5 гривні/долар.

Криза

Вона може бути спричинена одночасним впливом кількох негативних факторів. Включно з воєнними, політичними чи фінансовими шоками.

Подібні орієнтири озвучують і фахівці Dragon Capital, які нещодавно поліпшили власний прогноз завдяки "істотним обсягам фінансової допомоги". А втім, запевнили вони, станом на середину 2025 року ознак неминучої чи стрімкої девальвації гривні не спостерігається. Однак через низку факторів не відкидається "підвищення тиску на курс ближче до осені".

Чого очікують в МВФ

Один із ключових партнерів України – Міжнародний валютний фонд – налаштований оптимістично щодо курсової ситуації в країні. У своїх квітневих розрахунках там спрогнозували, що у 2025 році курс долара складе 42,5 гривні, тоді як у прогнозі за жовтень-2024 очікували 45 гривень/долар.

Покращення прогнозу з боку МВФ може свідчити про те, що у Фонді позитивно оцінюють економічні умови, в яких перебуває Україна. Зокрема, що стан міжнародних резервів, рівень інфляції, обсяги валютних надходжень та інші фактори або вже покращуються, або зроблять це в недалекому майбутньому.

Яким буде курс євро до кінця 2025 року

Курс гривні до євро визначається на основі кроскурсів. Тобто вираховується зміна курсу євро до долара та, відповідно, зміна курсу долара до гривні, повідомили у пресслужбі Національного банку України на запит "Фактів".

Останнім часом спостерігається послаблення долара стосовно інших валют. Як наслідок, попри відносну стабільність курсу до долара, до євро гривня послабилася. Причина – коливання курсу європейської валюти до долара.

Отже, Національний банк не прогнозує курс гривні до іноземних валют і не має кількісних цілей щодо його рівня. Завданням НБУ є збереження стійкої ситуації на валютному ринку.