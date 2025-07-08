Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,47 гривны (+5 копеек против 7 июля) и продажа по 42,08 гривны (+8 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,87 гривны (без изменений), продажа – по 49,57 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+5 копеек), а продать по 41,80 гривны (+10 копеек).

(+5 копеек), а продать (+10 копеек). Покупка евро по 49,35 гривны (-4 копеек), а продажа по 49,50 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,50 гривны (+18 копеек), а продают по 41,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+18 копеек), а продают (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,13 гривны (+33 копеек), а продают по 49,66 гривны (-10 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют на этой неделе

Вероятнее всего, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,60 до 42 гривен в течение этой недели, говорит для 24 Канала банкир Тарас Лесовой. Таким образом, валюта не изменится в цене с июня и мая.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Снижение инфляции повлияет положительно на рынок. Крепкая гривна является предохранителем для роста спроса. Поэтому граждане больше ориентируются не на валютный рынок, скупая доллары, а на внутренние гривневые механизмы сохранения и приумножения имеющихся доходов

Несмотря на это, Лесовой замечает, что как доллар, так и евро могут измениться в цене в соответствии с факторами влияния на рынке.