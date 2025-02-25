НБУ підвищив валюти: найбільше подорожчало євро

Офіційний долар виріс за останню добу на 11 копійок, у той час, як курс євро виросло на 14 копійок. Очікується, що валюти продовжать ріст ще й на завтра, 26 лютого, й особливо зміниться офіційний курс європейської валюти.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,70 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 11 копійок проти 24 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,64. Тобто ціна виросла на 14 копійок.

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Станом на 26 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,73 гривні,

євро – 43,78 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 25 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,83 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,60 гривні, продаж – 42,10 гривні.

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По скільки буде долар у березні

Як розповідає 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, у березні ситуація на валютному ринку буде залежати від факторів. Зокрема йдеться про потребу закупівлі газу до сховищ та імпорту електроенергії, що може тиснути на курс. але відповідно до останніх новин це тиснутиме на курс.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик На березень вважаю, що ми повернемося до курсу 42 – 43 гривні за валюту.

Крім того, за словами аналітика, не дивлячись на достатність зовнішньої допомоги, у бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається. Якщо курс буде нижчим, то Україна недоотримує кошти від зовнішніх економічних операцій та від мит та акцизів, які прив'язані до курсу.