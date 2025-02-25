Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,70 гривны. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 24 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,64. То есть цена выросла на 14 копеек.

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По состоянию на 26 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,73 гривны,

евро – 43,78 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,83 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,60 гривны, продажа – 42,10 гривны.

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По сколько будет доллар в марте

Как рассказывает 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в марте ситуация на валютном рынке будет зависеть от факторов. В частности речь идет о необходимости закупки газа в хранилища и импорта электроэнергии, что может давить на курс. но согласно последним новостям это будет давить на курс.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик На март считаю, что мы вернемся к курсу 42 – 43 гривны за валюту.

Кроме того, по словам аналитика, несмотря на достаточность внешней помощи, в бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается. Если курс будет ниже, то Украина недополучает средства от внешних экономических операций и от пошлин и акцизов, которые привязаны к курсу.