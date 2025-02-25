Об этом 24 Каналу рассказал член Совета Нацбанка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман, отметив, что очень важно, чтобы население и бизнес доверяли действиям Центрального банка. По его словам, украинские экономисты делают все для того, чтобы была макроэкономическая стабильность.

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В каком положении гривна

Василий Фурман отметил, что Нацбанк Украины активно работает над стабильностью банковской системы, чтобы гривна была инвестиционно привлекательной, а валютный рынок прогнозируемым.

Ситуация в целом существенно не будет отличаться от 2024 года. Это мое личное мнение. Нацбанк прогнозировал, что к середине 2025 года инфляция 12% начнет уменьшаться. В конце года она составит 8,4%,

– отметил он.

Стабильность курса гривны также влияет на инфляцию, поэтому для Национального банка чрезвычайно важно, чтобы колебания были незначительными.

Обратите внимание! В марте 2025 года на курс гривны будут влиять несколько факторов, в частности посевная кампания, импорт энергоресурсов и инфляция, что может давить на валютный рынок. По прогнозам аналитика Андрея Шевчишина, курс может вернуться к уровню 42 – 43 гривны за доллар, тогда как в бюджете заложен показатель 45 гривен.

Сейчас золотовалютные резервы Национального банка Украины составляют около 40 миллиардов долларов. По мнению доктора экономических наук, до конца 2025 года эта сумма останется такой же. Это будет означать, что их не будут тратить, несмотря на разбалансированный валютный рынок.

Учитывая прогнозы, ситуация на валютном рынке будет стабильной и контролируемой. Каких-то значительных колебаний или "гривнепадов" я не вижу,

– высказался Василий Фурман.

Он добавил, что сейчас довольно выгодно размещать средства на депозитах в банке или военных облигациях, ведь можно заработать 15 – 17% годовых в гривне.