Євро рекордно зросло: де ціна валюти найбільше подорожчала

Євро суттєво подорожчало в банках та на чорному ринку при купівлі та продажу. В обмінниках також спостерігається рекордний ріст. Водночас долар на чорному ринку не змінився сильно, а в обмінниках при обміні подорожчав.

Курс валют у банках

Станом на ранок 21 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,10 гривні (+10 копійок проти 20 січня) та продаж по 42,65 гривні (-2 копійки).

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Купівля євро відбувається по 43,40 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,25 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,63 гривні (+1 копійка), а продати по 42,65 гривні (-5 копійок).

(+1 копійка), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 44,09 гривні (+19 копійок), а продаж по 44,33 гривні (+30 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,23 гривні (+56 копійок), а продають по 42,63 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.

(+56 копійок), а продають по (-12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (+22 копійки), а продають по 44,50 гривні (+25 копійок).

Прогноз курсу на цей тиждень

За словами банкіра Тарас Лєсового для 24 Каналу, на готівковому ринку не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На міжбанку курс буде на рівні 42 – 42,50 гривні, а на готівковому ринку – 42,20 – 43,20 гривні.

Крім того, станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярди доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться