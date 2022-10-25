Неочікуваний поворот: Європа накопичила забагато газу, – Bloomberg

Країни Європи перед зимою накопичили більше газу, ніж їм потрібно. Це сталося унаслідок різкого збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.

Газові сховища країн Європи майже заповнені ще до того, як європейці встигли розпочати опалювальний сезон. Через це ціна на газ різко знизилися і становлять менше третини свого літнього піку.

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Надлишок газу в Європі триватиме принаймні до грудня

Однак різке похолодання може швидко змусити Європу почати використовувати запаси. Крім того, уряди європейських країн стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок.

Як відомо, у вересні на гілках "Північного потоку" у Балтійському морі сталися витоки газу.

Водночас наприкінці жовтня Європа в контексті енергоресурсів перебуває у кращій формі, ніж очікувалося. Втім, європейські політики стурбовані, що більш низькі ціни на газ можуть призвести до зростання споживання, коли температура знизиться.

Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання,

– сказав Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії Illumia

За даними Timera Energy, скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно на 7 – 9%, "в основному за рахунок відключення великих промислових споживачів". Однак це не досягає цільового показника ЄС у 15%.

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У Gas Infrastructure Europe заявили, що зусилля Європи по нарощуванню запасів означають, що європейські сховища заповнені на 93,6%, а в Німеччині – на 97,5%.

Хоча це забезпечує певний комфорт для ринку, в Німеччині цього достатньо для задоволення попиту лише на два місяці холодної погоди. Тому Європі потрібно буде продовжувати залучати вантажі скрапленого газу.

Наразі судна продовжують прибувати. Північно-Західна Європа планує прийняти 82 LNG-танкери в цьому місяці, що на 19% більше, ніж у вересні.

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