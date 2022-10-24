Ціна газу в Європі

Ціна опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів, вперше з початку літа.

Базові ф’ючерси впали на 18% і приблизно на 70% нижчі від максимумів серпня.

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Зверніть увагу! Попри різне зниження ціни, вона все ще практично у три рази вища, ніж була у жовтні 2021 року.

Чому ціна газу різко знизилась

Експерти очікують, що старт опалювального сезону затримається через сприятливі погодні умови та високу температуру повітря у листопаді. Це своєю чергою дозволить продовжувати заповнювати сховища.

Також сприятливі погодні умови послаблять тиск на європейських політиків, оскільки енергетична криза штовхає економіку до межі рецесії, а інфляцію – до найвищого рівня за десятиліття.

Європа зараз у комфортному становищі щодо поставок. Ризики відключення електроенергії та нормування зменшуються. Але справжнє випробування буде, коли у нас похолодає,

– сказав Грем Фрідман, аналітик Wood Mackenzie.

Високий рівень запасів газу у сховищах Високого обсягу газу у сховищах та імпорту буде достатньо, щоб замінити частину втрачених російських поставок, зауважила аналітикиня Bloomberg Intelligence Патрісія Альварес. Але стримування попиту залишається ключовим у пом’якшенні наслідків подальших скорочень російського газу,

– зазначила вона. Зверніть увагу! Трубопровідні поставки з Москви впали приблизно до 20% від того обсягу, який був до війни в Україні та санкційних обмежень щодо Росії. Теоретично укорочення обсягу російського газу повинне ускладнити для Європи наповнення сховищ наприкінці зими, що потенційно ускладнить наступний рік. Але міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав Handelsblatt, що наступної зими країна буде в набагато кращому становищі, ніж цієї, оскільки надходить більше СПГ. Мовиться про поставки з таких місць, як Норвегія та Нідерланди. Вони повинні скласти приблизно одну третину втраченого обсягу від закриття газопроводу "Північний потік-1", по якому транспортувався російський газ.

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