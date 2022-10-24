Цена газа в Европе

Цена опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, впервые с начала лета.

Базовые фьючерсы упали на 18% и примерно на 70% ниже максимумов августа.

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Обратите внимание! Несмотря на разное снижение цены, она все еще практически в три раза выше, чем была в октябре 2021 года.

Почему цена газа резко снизилась

Эксперты ожидают, что старт отопительного сезона задержится из-за благоприятных погодных условий и высокой температуры воздуха в ноябре. Это в свою очередь позволит продолжать заполнять хранилища.

Также благоприятные погонные условия ослабят давление на европейских политиков, поскольку энергетический кризис толкает экономику к пределу рецессии, а инфляцию – к самому высокому уровню за десятилетие.

Европа сейчас находится в комфортном положении по поставкам. Риски отключения электроэнергии и нормирования уменьшаются. Но настоящее испытание будет, когда у нас похолодает,

– сказал Грэм Фридман, аналитик Wood Mackenzie.

Высокий уровень запасов газа в хранилищах Высокого объема газа в хранилищах и импорте будет достаточно, чтобы заменить часть утраченных российских поставок, отметила аналитика Bloomberg Intelligence Патрисия Альварес. Но сдерживание спроса остается ключевым в смягчении последствий дальнейших сокращений российского газа.

– отметила она. Обратите внимание! Трубопроводные поставки из Москвы упали примерно до 20% того объема, который был до войны в Украине и санкционных ограничений в отношении России. Теоретически сокращение объема российского газа должно усложнить для Европы наполнение хранилищ в конце зимы, что потенциально усложнит следующий год. Но министр экономики Германии Роберт Хабек сказал Handelsblatt, что следующей зимой страна будет в гораздо лучшем положении, чем этой, поскольку поступает больше СПГ. Речь идет о поставках из таких мест, как Норвегия и Нидерланды. Они должны составить примерно одну треть потерянного объема от закрытия газопровода "Северный поток-1", по которому транспортировался российский газ.

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