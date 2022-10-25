Неожиданный поворот: Европа накопила слишком много газа, – Bloomberg

Страны Европы перед зимой накопили больше газа, чем им нужно. Это произошло из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Газовые хранилища стран Европы почти заполнены еще до того, как европейцы успели начать отопительный сезон. Из-за этого цена на газ резко снизилась и составляет менее трети своего летнего пика.

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Избыток газа в Европе продлится по крайней мере до декабря

Однако резкое похолодание может быстро заставить Европу использовать запасы. Кроме того, правительства европейских стран озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут перевернуть рынок.

Как известно, в сентябре на ветвях "Северного потока" в Балтийском море произошли утечки газа.

В то же время, в конце октября Европа в контексте энергоресурсов находится в лучшей форме, чем ожидалось. Впрочем, европейские политики обеспокоены тем, что более низкие цены на газ могут привести к росту потребления, когда температура снизится.

Ожидается, что избыток газа в Европе будет продолжаться, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание,

– сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia.

По данным Timera Energy, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7 – 9%, "в основном за счет отключения крупных промышленных потребителей". Однако это не достигает целевого показателя ЕС в 15%.

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В Gas Infrastructure Europe заявили, что усилия Европы по наращиванию запасов означают, что европейские хранилища заполнены на 93,6%, а в Германии – на 97,5%.

Хотя это обеспечивает определенный комфорт для рынка, в Германии этого достаточно для удовлетворения спроса всего на два месяца холодной погоды. Поэтому Европе нужно будет продолжать привлекать грузы сжиженного газа.

В настоящее время суда продолжают прибывать. Северо-Западная Европа планирует принять 82 LNG-танкера в этом месяце, что на 19% больше, чем в сентябре.

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