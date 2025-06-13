На тлі атак по Ірану: європейський газ показав рекордне зростання
- Ціни на європейський природний газ різко зросли через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що викликало побоювання щодо порушення енергопостачань через Ормузьку протоку.
- Еталонні ф'ючерси підскочили на 5,7%, а фізична доставка СПГ наразі не зазнала впливу, але можливі затримки через уникнення Ормузької протоки суднами.
Ціни на європейський природний газ різко зросли після того, як Ізраїль завдав серію ударів по Ірану. Це викликало побоювання щодо розширення війни в регіоні, який є ключовим для світових енергопостачань.
Європейський газ рекордно зріс
Еталонні ф'ючерси підскочили в п’ятницю на 5,7%, і це найбільше зростання за понад п’ять тижнів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Газ дорожчав разом із ширшим енергетичним ринком, на тлі стрибка цін на нафту,
– йдеться у матеріалі.
Ізраїль у п’ятницю вранці здійснив авіаудари по ядерній програмі Ірану та об'єктах балістичних ракет. Операція означає серйозну ескалацію протистояння між цими двома противниками, і Іран уже пообіцяв, що Ізраїль "заплатить дуже високу ціну".
Ключовим занепокоєнням є можливе порушення перевезень через Ормузьку протоку – важливу водну артерію для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) та нафти. Хоча Тегеран часто погрожував закрити Ормуз у періоди геополітичної напруги, цього ще не сталося.
Фізична доставка СПГ наразі не зазнала впливу, але може затримуватися, якщо судна почнуть уникати цієї протоки,
– уточнили у тексті.
Стратег Rabobank з енергетики Флоренс Шміт зазначила, що Катар, Оман та Об’єднані Арабські Емірати забезпечують приблизно 98 мільйонів тонн експорту СПГ на рік. Це становить 18% світової пропозиції.
Катар входить до трійки провідних постачальників СПГ. Зокрема будь-які перебої з його експортом можуть призвести до зростання цін на газ вище 100 євро за мегават-годину в "найгіршому сценарії".
Зауважте! Хоча більшість скрапленого газу Європа отримує зі США, "втрата навіть незначної частки постачання є потужним фактором зростання цін".
Інші перебої постачання газу
Ближче до Європи трейдери також стежать за можливими перебоями в Норвегії – найбільшому постачальнику трубопровідного газу в Європу. Bloomberg пише, що там велика переробна установка наразі зупинена через незаплановану аварію. Поставки вже були обмежені через сезонні роботи з техобслуговування.
Голландські ф’ючерси з поставкою на наступний місяць – еталон для європейського ринку – зросли на 3,23%, до 37,34 євро за мегават-годину станом на 9:12 ранку в Амстердамі,
– наголошують автори матеріалу.
Зверніть увагу! Ф’ючерси на електроенергію в Європі також зросли – контракт на постачання в Німеччині на рік наперед піднявся до найвищого рівня з лютого, за даними EEX.