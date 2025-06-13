На тлі атак по Ірану: європейський газ показав рекордне зростання

Ціни на європейський природний газ різко зросли після того, як Ізраїль завдав серію ударів по Ірану. Це викликало побоювання щодо розширення війни в регіоні, який є ключовим для світових енергопостачань.

Європейський газ рекордно зріс

Еталонні ф'ючерси підскочили в п’ятницю на 5,7%, і це найбільше зростання за понад п’ять тижнів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Газ дорожчав разом із ширшим енергетичним ринком, на тлі стрибка цін на нафту,

– йдеться у матеріалі.

Ізраїль у п’ятницю вранці здійснив авіаудари по ядерній програмі Ірану та об'єктах балістичних ракет. Операція означає серйозну ескалацію протистояння між цими двома противниками, і Іран уже пообіцяв, що Ізраїль "заплатить дуже високу ціну".

Ключовим занепокоєнням є можливе порушення перевезень через Ормузьку протоку – важливу водну артерію для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) та нафти. Хоча Тегеран часто погрожував закрити Ормуз у періоди геополітичної напруги, цього ще не сталося.

Фізична доставка СПГ наразі не зазнала впливу, але може затримуватися, якщо судна почнуть уникати цієї протоки,

– уточнили у тексті.

Стратег Rabobank з енергетики Флоренс Шміт зазначила, що Катар, Оман та Об’єднані Арабські Емірати забезпечують приблизно 98 мільйонів тонн експорту СПГ на рік. Це становить 18% світової пропозиції.

Катар входить до трійки провідних постачальників СПГ. Зокрема будь-які перебої з його експортом можуть призвести до зростання цін на газ вище 100 євро за мегават-годину в "найгіршому сценарії".

Зауважте! Хоча більшість скрапленого газу Європа отримує зі США, "втрата навіть незначної частки постачання є потужним фактором зростання цін".

Інші перебої постачання газу

Ближче до Європи трейдери також стежать за можливими перебоями в Норвегії – найбільшому постачальнику трубопровідного газу в Європу. Bloomberg пише, що там велика переробна установка наразі зупинена через незаплановану аварію. Поставки вже були обмежені через сезонні роботи з техобслуговування.

Голландські ф’ючерси з поставкою на наступний місяць – еталон для європейського ринку – зросли на 3,23%, до 37,34 євро за мегават-годину станом на 9:12 ранку в Амстердамі,

– наголошують автори матеріалу.

Зверніть увагу! Ф’ючерси на електроенергію в Європі також зросли – контракт на постачання в Німеччині на рік наперед піднявся до найвищого рівня з лютого, за даними EEX.