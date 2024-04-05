Поляки протестують не проти українського зерна: чому їм так не подобається "зелений курс" ЄС

Фермери у різних країнах протестують проти "Європейського зеленого курсу". Це вагомий політичний інструмент впливу протидії кліматичній зміні. Його запроваджували для того, щоб Європа наблизилася до кліматичної нейтральності принаймні до 2050 року.

Про це 24 Каналу зазначив координатор Української кліматичної мережі Микола Рябика.

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Європейський зелений курс

ЄЗК передбачає різні програми, наповнений планами дій. Зокрема, щодо циркулярної економіки, біорізноманіття, є стратегія "Від фермера – до виделки" або "Від поля – до споживача".

"Відповідно усі ці фермери протестують проти цієї стратегії", – пояснив Рябика.

За його словами, фермери бояться, що їм скоротять до 50% використання пестицидів. Або 20% мінеральних добрив. Крім цього четверта частина сільськогосподарських угідь має використовуватися під вирощування органічної продукції.

"В такому випадку люди розуміють, що втратять прибуток. Звісно, легше робити те, що звикли, а не змінюватися. Але нам потрібні ці зміни, якщо ми хочемо вижити на цій планеті", – додав він.

Зазначимо, Європейський зелений курс – це набір політичних ініціатив від ЄС, які мають допомогти зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року. Він передбачає перегляд діючих законів і оновлення законодавства щодо циркулярної економіки, оновлення будівель, біорізноманіття, сільського господарства та інновацій.

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