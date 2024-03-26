Нагадаємо, що польські фермери вирішили припинити блокаду російського кордону. Причиною такого неочікуваного рішення стали прийдешні великодні свята.

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Польща повідомила про переговори з українською стороною

Повідомляється, що 27 березня міністр аграрної політики України Микола Сольський проведе перемовини зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв.

Польський посадовець нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація уряду нашої держави. І вже на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.

Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників,

– розповів польський міністр.

Водночас Секерський зауважив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.

Раніше міністр економіки Тарас Качка казав, що як український, так і польський уряди ставлять ціль – розблокувати кордон, тому що він заблокований польськими фермерами, які протестують.

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