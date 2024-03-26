Нагадаємо, що польські фермери вирішили припинити блокаду російського кордону. Причиною такого неочікуваного рішення стали прийдешні великодні свята.
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Польща повідомила про переговори з українською стороною
Повідомляється, що 27 березня міністр аграрної політики України Микола Сольський проведе перемовини зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв.
Польський посадовець нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація уряду нашої держави. І вже на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.
Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників,
– розповів польський міністр.
Водночас Секерський зауважив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.
Раніше міністр економіки Тарас Качка казав, що як український, так і польський уряди ставлять ціль – розблокувати кордон, тому що він заблокований польськими фермерами, які протестують.
Ситуація на українсько-польському кордоні: останні новини
- Удень 20 березня польські фермери повністю перекрили КПП "Медика – Шегині" для пасажирського транспорту. Перед тим були повідомлення про блокування автобусів на цьому КПП.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відреагував на такі дії польських фермерів. Він наголосив, що польська влада менш ніж 10 днів тому обіцяла, що пасажирські автобуси перетинатимуть кордон без перешкод.
- В Укрзалізниці прокоментували блокаду кордону. Там пояснили, що робити пасажирам, які через дії польських фермерів не встигають на свій потяг.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауважив, що польські фермери не припиняють блокувати кордон. На різних пунктах пропуску вони використовують різні методи. В одних випадках іде ускладнення руху, в інших – повне його блокування.
- Через блокування автомобільних шляхів на польсько-українському кордоні бюджет України може втратити мільярди гривень. Обидві країни втрачають кошти. Блокування польсько-українського кордону шкодить підприємцям.