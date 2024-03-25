Про таке рішення повідомив Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати. Водночас він додав, що аграрії дуже здивовані, як багато продукції надходить з Росії.
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Польські фермери припинили протести на російському кордоні
Минулої середи, 20 березня, на кордоні з Росією польській протестувальники заблокували кордон у Гжехотках. Протестувальники пропускали одну вантажівку на годину.
Тепер стало відомо, що протестувальники припинили блокаду кордону, оскільки "наближаються великодні свята". До слова, польські фермери заявляли, що блокуватимуть кордон щонайменше протягом місяця.
Водночас у Польщі здивовані, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.
Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін із Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан,
– заявив Салітра.
Яка ситуація на польсько-українському кордоні
- У Держприкордонслужбі повідомляли, що станом на 24 березня польські фермери не випускають з України вантажівки на двох пунктах пропуску – "Ягодин" та "Рава-Руська". На цих ділянках не пропускають жодної вантажівки.
- Також заблокованим лишається КПП "Угринів". Загалом на кордоні заблоковано понад 500 вантажівок.
- Черги також є на пунктах пропуску з іншими країнами – Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Черги виникли через те, що у Польщі заблоковані пункти пропуску.