Про таке рішення повідомив Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати. Водночас він додав, що аграрії дуже здивовані, як багато продукції надходить з Росії.

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Польські фермери припинили протести на російському кордоні

Минулої середи, 20 березня, на кордоні з Росією польській протестувальники заблокували кордон у Гжехотках. Протестувальники пропускали одну вантажівку на годину.

Тепер стало відомо, що протестувальники припинили блокаду кордону, оскільки "наближаються великодні свята". До слова, польські фермери заявляли, що блокуватимуть кордон щонайменше протягом місяця.

Водночас у Польщі здивовані, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін із Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан,

– заявив Салітра.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні