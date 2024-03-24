Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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За словами речника, на кордоні з Польщею блокуються напрямки
- "Угринів",
- "Ягодин",
- "Рава-Руська".
"На двох останніх польські фермери взагалі не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу. За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України", – повідомив Демченко.
За даними ДПСУ, на цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.
Якою є ситуація на інших напрямках
Демченко зазначив, що у розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується. Крім того, фіксують черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.
Ми маємо черги по трьох напрямках – Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, по напрямку пункту пропуску "Ужгород", це кордон зі Словаччиною, станом на ранок – це десь 300 вантажівок очікують у черзі,
– сказав він.
За його словами, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску "Тиса" на кордоні на території Угорщини. Напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії до України. Це відбулось після того, як польські фермери почали блокування руху на кордоні з Україною.
Блокування кордону
- Протести на польсько-українському кордоні відновилися у лютому. Пункти пропуску блокують фермери, відбулись кілька інцидентів, коли вони висипали українське зерно.
- Відомо, що аграрії мають намір продовжувати протести на кордоні до кінця квітня.
- При цьому з 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.