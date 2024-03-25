О таком решении сообщил Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты. В то же время он добавил, что аграрии очень удивлены, как много продукции поступает из России.

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Польские фермеры прекратили протесты на российской границе

В прошлую среду, 20 марта, на границе с Россией польской протестующие заблокировали границу в Гжехотках. Протестующие пропускали один грузовик в час.

Теперь стало известно, что протестующие прекратили блокаду границы, поскольку "приближаются пасхальные праздники". К слову, польские фермеры заявляли, что будут блокировать границу минимум в течение месяца.

В то же время в Польше удивлены, сколько товаров поступает в Европейский Союз из России.

Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией постоянно продолжается. Перевозят много чего, в частности везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан,

– заявил Салитра.

Какова ситуация на польско-украинской границе