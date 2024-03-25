О таком решении сообщил Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты. В то же время он добавил, что аграрии очень удивлены, как много продукции поступает из России.
Смотрите также "Почему вы это позволяете?": Кубраков обратился к польской стороне по поводу блокирования автобусов
Польские фермеры прекратили протесты на российской границе
В прошлую среду, 20 марта, на границе с Россией польской протестующие заблокировали границу в Гжехотках. Протестующие пропускали один грузовик в час.
Теперь стало известно, что протестующие прекратили блокаду границы, поскольку "приближаются пасхальные праздники". К слову, польские фермеры заявляли, что будут блокировать границу минимум в течение месяца.
В то же время в Польше удивлены, сколько товаров поступает в Европейский Союз из России.
Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией постоянно продолжается. Перевозят много чего, в частности везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан,
– заявил Салитра.
Какова ситуация на польско-украинской границе
- В Госпогранслужбе сообщали, что по состоянию на 24 марта польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска – "Ягодын" и "Рава-Русская". На этих участках не пропускают ни одного грузовика.
- Также заблокированным остается КПП "Угринов". Всего на границе заблокировано более 500 грузовиков.
- Очереди также на пунктах пропуска с другими странами – Венгрией, Словакией, Румынией. Очереди возникли из-за того, что в Польше заблокированы пункты пропуска.