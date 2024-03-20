Государственная пограничная служба сообщила, что польские протестующие начали блокирование движения автобусов через КПП "Медики – Шегини". Украинский министр инфраструктуры Александр Кубравок обратился к своему польскому коллеге.

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Люди не должны быть заложниками

По состоянию на сейчас польские протестующие пропускают по одному автобусу на два часа. Кубраков отметил, что менее 10 дней назад польские власти обещали, что пассажирские автобусы будут пересекать границу без помех.

В то же время мы видим совсем другую ситуацию.

Уважаемый министр, господин Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?

– сказал Кубраков.

Протесты на украинско-польской границе в феврале 2024 года вспыхнули с новой силой.

Украина в поисках альтернативы