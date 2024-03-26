Напомним, что польские фермеры решили прекратить блокаду российской границы. Причиной такого неожиданного решения стали грядущие пасхальные праздники.
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Польша сообщила о переговорах с украинской стороной
Сообщается, что 27 марта министр аграрной политики Украины Николай Сольский проведет переговоры со своим коллегой Чеславом Секерским. В диалоге примут участие представители ассоциаций польских аграриев.
Польский чиновник напомнил, что завтра в Польшу прибывает делегация правительства нашего государства. И уже на четверг, 28 марта, запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши.
Завтра мы встречаемся в необычной форме. Потому что кроме украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников будут присутствовать представители ассоциаций производителей различных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей,
– рассказал польский министр.
В то же время Секерский отметил, что переговоры с Украиной "будут сложными", поскольку наша страна хочет сохранения либерализации торговли с Евросоюзом.
Ранее министр экономики Тарас Качка говорил, что как украинское, так и польское правительства ставят цель – разблокировать границу, потому что она заблокирована польскими фермерами, которые протестуют.
Ситуация на украинско-польской границе: последние новости
- Днем 20 марта польские фермеры полностью перекрыли КПП "Медика – Шегини" для пассажирского транспорта. Перед тем были сообщения о блокировании автобусов на этом КПП.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на такие действия польских фермеров. Он отметил, что польские власти менее чем 10 дней назад обещали, что пассажирские автобусы будут пересекать границу без препятствий.
- В Укрзализныце прокомментировали блокаду границы. Там объяснили, что делать пассажирам, которые из-за действий польских фермеров не успевают на свой поезд.
- Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, заметил, что польские фермеры не прекращают блокировать границу. На разных пунктах пропуска они используют разные методы. В одних случаях идет осложнение движения, в других – полное его блокирование.
- Из-за блокирования автомобильных путей на польско-украинской границе бюджет Украины может потерять миллиарды гривен. Обе страны теряют средства. Блокирование польско-украинской границы вредит предпринимателям.