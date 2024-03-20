Польські протестувальники вдень 20 березня повністю перекрили КПП "Медика – Шегині" для пасажирського транспорту. Перед цим повідомляли про блокування автобусів на цьому ж КПП.

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Не пропускатимуть нікого

Польські прикордонники повідомили ДПСУ, що орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок і автобусів через КПП "Медика – Шегині" буде повністю призупинено.

Водночас учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі,

– мовиться в повідомленні.

Водночас для легкових автомобілів на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників. У ДПСУ просять взяти до уваги цю інформацію під час планування перетину кордону.

На території Польщі у чергах перебуває 850 вантажівок, найбільше – на КПП "Ягодин".

Кубраков звернувся до польської сторони