Польські протестувальники вдень 20 березня повністю перекрили КПП "Медика – Шегині" для пасажирського транспорту. Перед цим повідомляли про блокування автобусів на цьому ж КПП.
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Не пропускатимуть нікого
Польські прикордонники повідомили ДПСУ, що орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок і автобусів через КПП "Медика – Шегині" буде повністю призупинено.
Водночас учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі,
– мовиться в повідомленні.
Водночас для легкових автомобілів на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників. У ДПСУ просять взяти до уваги цю інформацію під час планування перетину кордону.
На території Польщі у чергах перебуває 850 вантажівок, найбільше – на КПП "Ягодин".
Кубраков звернувся до польської сторони
- Міністр інфраструктури України відреагував на блокування руху автобусів на КПП "Медика – Шегині", яке тривало з 11 години.
- Кубраков наголосив, що менше 10 днів тому польська влада обіцяла, що пасажирські автобуси будуть перетинати кордон без перешкод. Водночас ми можемо бачити, що обіцянку не було виконано.
- Український міністр риторично запитав свого польського колегу, чи можуть бути люди заручниками "політичних протистоянь цивілізованої країни".