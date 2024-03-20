Про це 24 Каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауваживши, що, на жаль, польські фермери не припиняють блокувати кордон. На різних пунктах пропуску вони використовують різні методи. В одних випадках йде ускладнення руху, в інших – повне блокування руху.

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Що відбувається на кордоні з Польщею

Як наголосив Демченко, блокування відбувається в напрямках пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині". Станом на ранок 20 березня сукупно на цих напрямках в черзі стояло близько 850 вантажівок. Найбільше – в напрямку "Ягодина".

Кожен напрямок блокується по-різному. До прикладу, через "Раву-Руську" та "Ягодин" польські фермери останнім часом не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі. Також станом на ранок 20 березня це відбувалося і в напрямку "Шегині".

Ускладнений рух фіксували в напрямку в'їзду в Україну. Це – "Шегині" та "Ягодин". Через "Шегині" за минулу добу проїхало лише десь 40 вантажних транспортних засобів. По "Ягодину" – близько 70. При цьому "Ягодин" – найбільший інфраструктурний напрямок. Він може пропускати за добу десь 1400 вантажівок в обох напрямках,

– сказав Демченко.

Сьогодні ж польські фермери масштабували дії в напрямку "Шегині". Близько 11 години вони заблокували рух автобусів. Потім сказали, що пускатимуть по одному автобусу раз на дві години в обох напрямках. Згодом протестувальники вирішили не пропускати ні вантажні засоби, ні автобуси, ні легкові автомобілі. Це нібито триватиме до 20:00 20 березня.

Ситуація на кордоні з Польщею: коротко