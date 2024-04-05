Поляки протестуют не против украинского зерна: почему им так не нравится "зеленый курс" ЕС

Фермеры в разных странах протестуют против "Европейского зеленого курса". Это весомый политический инструмент влияния противодействия климатическим изменениям. Его вводили для того, чтобы Европа приблизилась к климатической нейтральности по крайней мере до 2050 года.

Об этом 24 Каналу отметил координатор Украинской климатической сети Николай Рябика.

Смотрите также "Игра в одни ворота": почему Украине сложно достичь компромисса с польскими фермерами

Европейский зеленый курс

ЕЗК предусматривает различные программы, наполненный планами действий. В частности, по циркулярной экономике, биоразнообразия, есть стратегия "От фермера – до вилки" или "От поля – к потребителю".

"Соответственно все эти фермеры протестуют против этой стратегии", – объяснил Рябика.

По его словам, фермеры боятся, что им сократят до 50% использования пестицидов. Или 20% минеральных удобрений. Кроме этого четвертая часть сельскохозяйственных угодий должна использоваться под выращивание органической продукции.

"В таком случае люди понимают, что потеряют прибыль. Конечно, легче делать то, что привыкли, а не меняться. Но нам нужны эти изменения, если мы хотим выжить на этой планете", – добавил он.

Отметим, Европейский зеленый курс – это набор политических инициатив от ЕС, которые должны помочь сделать Европейский континент климатически нейтральным до 2050 года. Он предусматривает пересмотр действующих законов и обновление законодательства по циркулярной экономике, обновление зданий, биоразнообразия, сельского хозяйства и инноваций.

Протесты фермеров: последние новости