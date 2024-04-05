Об этом 24 Каналу отметил координатор Украинской климатической сети Николай Рябика.
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Европейский зеленый курс
ЕЗК предусматривает различные программы, наполненный планами действий. В частности, по циркулярной экономике, биоразнообразия, есть стратегия "От фермера – до вилки" или "От поля – к потребителю".
"Соответственно все эти фермеры протестуют против этой стратегии", – объяснил Рябика.
По его словам, фермеры боятся, что им сократят до 50% использования пестицидов. Или 20% минеральных удобрений. Кроме этого четвертая часть сельскохозяйственных угодий должна использоваться под выращивание органической продукции.
"В таком случае люди понимают, что потеряют прибыль. Конечно, легче делать то, что привыкли, а не меняться. Но нам нужны эти изменения, если мы хотим выжить на этой планете", – добавил он.
Отметим, Европейский зеленый курс – это набор политических инициатив от ЕС, которые должны помочь сделать Европейский континент климатически нейтральным до 2050 года. Он предусматривает пересмотр действующих законов и обновление законодательства по циркулярной экономике, обновление зданий, биоразнообразия, сельского хозяйства и инноваций.
Протесты фермеров: последние новости
- Некоторые эксперты подчеркивают, что фермеры, в частности и поляки, протестуют именно против "зеленого курса" ЕС. Они требуют, чтобы по отношению к их стране он вообще не принимался.
- Кроме этого краеугольным вопросом может быть падение общего объема аграрных субсидий. Таким образом украинский вопрос в этой истории занимает четвертую часть.
- Украинские чиновники провели несколько этапов переговоров с польскими коллегами по урегулированию вопроса. Цель у них была общая – разблокировать границу.