Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил 24 Каналу, что такие действия поляков незаконны. Также добавил, что украинская сельскохозяйственная продукция не вредит польской экономике.
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Полякам безразлично на украинские уступки
И украинская власть, и украинские бизнес-ассоциации уже давно ведут дискуссии с польскими митингующими, чтобы решить конфликт.
Это игра в одни ворота, потому что мы предлагаем и ищем варианты, а они (митингующие – 24 Канал) все время все отвергают,
– сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
Во время последних переговоров Украина пошла на большие уступки. Марчук назвал несколько из них.
Первое – Украина согласилась на то, чтобы запрет на импорт украинской продукции длилась около полугода. Второе – эмбарго на украинскую продукцию в Польшу. Третье – уменьшилось количество транзита.
За последние 2 месяца нового года только 100 тысяч тонн украинской продукции ушло транзитом, и то не в Европу, а в страны Третьего мира. Морем мы экспортировали 5,2 миллиона тонн. Поэтому 100 тысяч транзитом явно не те цифры, которые могут приводить к таким акциям протеста,
– объяснил Денис Марчук.
Другой контекст протестов в Польше
Аналитические центры Польши говорят, что действия польских митингующих никак нельзя обосновать с экономической точки зрения. Не было доказано, что украинская продукция, которая импортируется в страны Европы, затем возвращается в Польшу.
Марчук считает, что на действия поляков влияют другие факторы, в частности внутриполитические процессы направленные на предстоящие выборы.
Очень большое количество политиков стоят на координации этих митингов. Аграрное движение в Польше очень политизированное. Они (протестующие – 24 Канал) не отстаивают исключительно экономические вопросы,
– отметил Денис Марчук.
Что ожидает митингующих
Марчук рассказал, что недавно был подписан договор между представителями польского Министерства развития села и аграрной политики с митингующими о том, что они будут выступать за полный запрет транзита аграрной продукции через свою территорию.
Должно быть какое-то четкое решение Европейской комиссии относительно действий митингующих, которые сознательно нарушают закон, препятствуя торговому движению. Нарушают закон Польши и Европейского союза,
– отметил Марчук.
Последствия митингов в Польше
- Из-за блокирования автомобильных дорог на польско – украинской границе бюджет Украины может потерять миллиарды гривен.
- Польские митингующие частично блокируют движение автобусов на одном из пунктов пропуска. Украинские политики отреагировали, заявив, что люди не должны быть заложниками политических противостояний.
- Обе страны теряют средства. Блокирование польско – украинской границы вредит предпринимателям.