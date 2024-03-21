Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил 24 Каналу, что такие действия поляков незаконны. Также добавил, что украинская сельскохозяйственная продукция не вредит польской экономике.

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Полякам безразлично на украинские уступки

И украинская власть, и украинские бизнес-ассоциации уже давно ведут дискуссии с польскими митингующими, чтобы решить конфликт.

Это игра в одни ворота, потому что мы предлагаем и ищем варианты, а они (митингующие – 24 Канал) все время все отвергают,

– сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Во время последних переговоров Украина пошла на большие уступки. Марчук назвал несколько из них.

Первое – Украина согласилась на то, чтобы запрет на импорт украинской продукции длилась около полугода. Второе – эмбарго на украинскую продукцию в Польшу. Третье – уменьшилось количество транзита.

За последние 2 месяца нового года только 100 тысяч тонн украинской продукции ушло транзитом, и то не в Европу, а в страны Третьего мира. Морем мы экспортировали 5,2 миллиона тонн. Поэтому 100 тысяч транзитом явно не те цифры, которые могут приводить к таким акциям протеста,

– объяснил Денис Марчук.

Другой контекст протестов в Польше

Аналитические центры Польши говорят, что действия польских митингующих никак нельзя обосновать с экономической точки зрения. Не было доказано, что украинская продукция, которая импортируется в страны Европы, затем возвращается в Польшу.

Марчук считает, что на действия поляков влияют другие факторы, в частности внутриполитические процессы направленные на предстоящие выборы.

Очень большое количество политиков стоят на координации этих митингов. Аграрное движение в Польше очень политизированное. Они (протестующие – 24 Канал) не отстаивают исключительно экономические вопросы,

– отметил Денис Марчук.

Что ожидает митингующих

Марчук рассказал, что недавно был подписан договор между представителями польского Министерства развития села и аграрной политики с митингующими о том, что они будут выступать за полный запрет транзита аграрной продукции через свою территорию.

Должно быть какое-то четкое решение Европейской комиссии относительно действий митингующих, которые сознательно нарушают закон, препятствуя торговому движению. Нарушают закон Польши и Европейского союза,

– отметил Марчук.

Последствия митингов в Польше