Про це 24 Каналу зазначив координатор Української кліматичної мережі Микола Рябика.

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Європейський зелений курс

ЄЗК передбачає різні програми, наповнений планами дій. Зокрема, щодо циркулярної економіки, біорізноманіття, є стратегія "Від фермера – до виделки" або "Від поля – до споживача".

"Відповідно усі ці фермери протестують проти цієї стратегії", – пояснив Рябика.

За його словами, фермери бояться, що їм скоротять до 50% використання пестицидів. Або 20% мінеральних добрив. Крім цього четверта частина сільськогосподарських угідь має використовуватися під вирощування органічної продукції.

"В такому випадку люди розуміють, що втратять прибуток. Звісно, легше робити те, що звикли, а не змінюватися. Але нам потрібні ці зміни, якщо ми хочемо вижити на цій планеті", – додав він.

Зазначимо, Європейський зелений курс – це набір політичних ініціатив від ЄС, які мають допомогти зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року. Він передбачає перегляд діючих законів і оновлення законодавства щодо циркулярної економіки, оновлення будівель, біорізноманіття, сільського господарства та інновацій.

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