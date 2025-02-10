В Єврокомісії закликали до повної енергетичної незалежності від Росії

У Єврокомісії наголошують, що Європа має бути повністю енергетично незалежною від Росії. Війна в Україні показала, що енергетична політика є невіддільною частиною безпеки.

ЄС має бути повністю незалежним від Росії

Про це заявив член Європейської комісії Дан Йоргенсен, відповідальний за питання енергетики та житлового господарства, передає 24 Канал з посиланням на LRT.

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Йоргенсен наголосив, що синхронізація енергетичних систем країн Балтії з Європейським Союзом сприятиме зниженню цін на електроенергію. Це стосується відключення Литви, Латвії та Естонії від енергомережі Росії та їхньої інтеграції до європейської енергосистеми.

Нагадаємо! Синхронізація енергосистем країн Балтії з мережею ЄС була успішно завершена на 10 місяців раніше від запланованого терміну.

Член Єврокомісії наголосив на необхідності повної енергетичної незалежності Європи від Росії.

Немає сумнівів, що енергетична політика – це також політика безпеки. На жаль, сьогодні ми перебуваємо в жахливій ситуації в Європі, де Росія жорстоко напала на Україну. Це впливає на всіх нас. Насамперед це показує, що ми маємо бути незалежними. Ми повинні бути на 100% незалежними від енергоресурсів з Росії та її енергетичних систем,

– стверджує Йоргенсен.

Інвестиції ЄС в енергонезалежність країн Балтії

ЄС інвестував понад 1,2 мільярда євро в енергетичну незалежність країн Балтії та Польщі. Дан Йоргенсен заявив, що ці кошти є важливою складовою досягнення енергетичної безпеки в регіоні.

1,2 млрд євро – це велика сума грошей. Але вони призначені для важливої мети для всіх нас. Синхронізація допоможе всьому регіону досягти більшої інтеграції енергетичних систем. Це полегшить декарбонізацію, дасть змогу стати більш конкурентоспроможними,

– зазначив член Єврокомісії.

Зауважте! Загальний обсяг інвестицій у проєкт, що охоплює Литву, Латвію, Естонію та Польщу, перевищує 1,6 млрд євро. З них 1,2 мільярда євро – це кошти, виділені з фондів Європейського союзу.