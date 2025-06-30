ЄС оголосив про продовження санкцій проти Росії на наступні пів року

Відомо, що обмежувальні заходи продовжаться до 31 січня 2026 року через розпочату повномасштабну війну Росією проти України.

Що входить до економічних заходів проти Росії

Як оприлюднили на сайті Європейської Ради, санкції проти Росії були вперше запроваджені ще у 2014 році, а з лютого 2022 року вони були розширені, передає 24 Канал.

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Економічні заходи складаються наразі з широко спектра, зокрема це і обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології тощо.

Найголовніше, що вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до Євросоюзу.

Крім того, заборону на SWIFT-транзакцію кількох російських банків та призупинення мовленнєвої діяльності та ліцензій дезінформаційних проросійських ЗМІ, що підтримуються Кремлем.

Доки незаконні дії Росії продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно,

– йдеться на сайті Ради.

Нагадуємо! З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року проти Росії Євросоюз ухвалив 17 пакетів санкцій. На черзі 18 пакет, який поки що не затвердили.