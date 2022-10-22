ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро наступного року: на що підуть гроші

Євросоюз виділятиме щомісяця 1,5 мільярда євро для України протягом 2023 року. Ці гроші підуть на потреби нашої держави.

Відповідну інформацію повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев 22 жовтня. За його даними, ще потрібно узгодити технічні механізми.

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Євросоюз погодив допомогу Україні

Маємо приємну звістку з Європи – лідери держав-членів ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили стратегічне рішення про ритмічне фінансування потреб України у 2023 році на суму 1,5 мільярда євро щомісяця,

– написав Гетманцев.

За його даними, вже є інформація, що:

загалом Україна отримає від Євросоюзу 18 мільярдів євро;

міністри фінансів країн Євросоюзу ще мають узгодити технічні механізми реалізації цього рішення.

Народний депутат запевнив, що грошей, щоб покрити щомісячний дефіцит бюджету в Україні вистачить до кінця 2023 року. Адже Сполучені Штати заявили, що закриють половину потреб України у фінансах.

Стефанішина пояснила, куди підуть гроші

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла у ефірі телемарафону "Єдині новини", що допомога Євросоюзу – це результат понад 6 місяців перемовин.

Ці кошти будуть спрямовуватися у державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостатнього бюджету: це і соціальні, і медичні, і пенсійні виплати. Все, що необхідне для фінансової стабільності держави та виконання державою базових функцій,

– заявила Стефанішина.

Окрім того, вона запевнила, що Україна:

розраховує, що частина грошей щомісяця йтиме на відновлення держави, ліквідацію пошкоджень, спричинених ракетними обстрілами Росії, зокрема енергетичної інфраструктури;

і до 2023 року ми з країнами ЄС забезпечимо всім необхідним наші енергетичні компанії.

Україна отримала гроші в кредит

Ольга Стефанішина пояснила, що заздалегідь було визначено, куди повинні піти виділені 18 мільярдів євро.

Розрахунок суми здійснювався, виходячи із потреб українського уряду. Освоєння цих коштів вже буде здійснюватися для заздалегідь спрямованих означених цілей,

– пояснила Стефанішина.

За даними віцепрем'єрки, це не безповоротна допомога.

"Це програма макрофінансової допомоги, в рамках якої Європейська Комісія виступає гарантом цих коштів. Ці кошти є кредитними, але кредитна ставка дуже-дуже низька, я би навіть сказала символічна", – сказала Ольга Стефанішина.

Євросоюз хоче використати заморожені активи Росії на відновлення України

За підсумками дводенного засідання Європейської Ради визначили, що Європейська комісія має підготувати варіанти, які дозволять відновити українські міста, використавши заморожені активи країни-агресорки.

Варто пригадати, що у вересні 2022 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна буде вимагати щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за ті збитки, які Москва завдала Україні повномасштабним вторгненням.

Ба більше, міністр запевнив, що втрати України насправді значно вищі.

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