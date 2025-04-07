В Євроцентробанку закликають відмовитися від Visa та Mastercard

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає ЄС до "платіжної революції". Вона наполягає на створенні незалежної цифрової платіжної інфраструктури в Євросоюзі.

Платіжна революція

Вона наголосила на необхідності позбутися залежності від іноземних платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal та Alipay, які перебувають під контролем американських і китайських компаній, передає 24 Канал з посиланням на Newstalk.

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Сьогодні більшість наших електронних транзакцій – оплата карткою, телефоном чи онлайн – проходять через неєвропейські системи. Це виклик нашій фінансовій безпеці. Ми повинні створити власну альтернативу, щоб забезпечити контроль над фінансами й бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій,

– заявила Лагард в ефірі The Pat Kenny Show.

Вона охарактеризувала цю ініціативу як "марш до незалежності", який має гарантувати економічний суверенітет Європи. За її словами, створення повністю інтегрованого ринку капіталу також сприятиме фінансовій стійкості Євросоюзу і може додати до 1 трильйона євро щорічно до економіки регіону.

Реакція на мита США

Виступ Лагард відбувся напередодні оголошення Дональдом Трампом про запровадження нових мит на імпорт європейських товарів. Коментуючи цю ситуацію, очільниця ЄЦБ зауважила, що потенційні тарифи матимуть виключно негативні наслідки для глобальної економіки.

Наше завдання – пояснити політикам, до чого можуть призвести такі дії. Наслідки будуть негативними по всьому світу. Їхня тривалість і глибина залежатимуть від того, які продукти постраждають і як довго діятимуть обмеження,

– наголосила вона.

Втім, відповідь на митну політику США, за словами Лагард, має бути компетенцією політичного керівництва ЄС.

Зауважте! Щодо ситуації з інфляцією, президентка ЄЦБ зазначила, що темпи зростання цін в єврозоні поступово знижуються. Зокрема, в Ірландії вона становить 1,8%, що нижче за середній показник у зоні євро – 2,2% – і близько до цільового рівня самого ЄЦБ у 2%.