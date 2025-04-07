Платежная революция

Она подчеркнула необходимость избавиться от зависимости от иностранных платформ, таких как Visa, Mastercard, PayPal и Alipay, которые находятся под контролем американских и китайских компаний, передает 24 Канал со ссылкой на Newstalk.

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Сегодня большинство наших электронных транзакций – оплата картой, телефоном или онлайн – проходят через неевропейские системы. Это вызов нашей финансовой безопасности. Мы должны создать собственную альтернативу, чтобы обеспечить контроль над финансами и быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям,

– заявила Лагард в эфире The Pat Kenny Show.

Она охарактеризовала эту инициативу как "марш к независимости", который должен гарантировать экономический суверенитет Европы. По ее словам, создание полностью интегрированного рынка капитала также будет способствовать финансовой устойчивости Евросоюза и может добавить до 1 триллиона евро ежегодно в экономику региона.

Реакция на пошлины США

Выступление Лагард состоялось накануне объявления Дональдом Трампом о введении новых пошлин на импорт европейских товаров. Комментируя эту ситуацию, руководительница ЕЦБ отметила, что потенциальные тарифы будут иметь исключительно негативные последствия для глобальной экономики.

Наша задача – объяснить политикам, к чему могут привести такие действия. Последствия будут негативными по всему миру. Их продолжительность и глубина будут зависеть от того, какие продукты пострадают и как долго будут действовать ограничения,

– подчеркнула она.

Впрочем, ответ на таможенную политику США, по словам Лагард, должен быть компетенцией политического руководства ЕС.

Заметьте! Относительно ситуации с инфляцией, президент ЕЦБ отметила, что темпы роста цен в еврозоне постепенно снижаются. В частности, в Ирландии она составляет 1,8%, что ниже среднего показателя в зоне евро – 2,2% – и близко к целевому уровню самого ЕЦБ в 2%.