Какие репарации хочет получить Трамп
Теперь Трамп требует от Европы выплату репараций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
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Напомним! Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из ЕС в размере – 20%.
Мы установили большой тариф для Европы. Они садятся за стол переговоров; они хотят говорить, но разговоров не будет, пока они не будут платить нам большие деньги ежегодно – не только за настоящее, но и за прошлое.
В то же время на прошлой неделе Трамп сказал, что он открыт для переговоров. Однако они состоятся, если другие страны предложат США что-то "феноменальное".
К тому же Трамп говорит, что переговоры с Китаем не планируются.
У нас торговый дефицит с Китаем в триллион долларов – сотни миллиардов долларов в год, которые мы теряем. Пока мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать соглашение,
– подчеркнул Трамп.
Обратите внимание! После того как Трамп сделал заявление, что он не планирует проведение переговоров с Китаем, на азиатских рынках произошло падение.