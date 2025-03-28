Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников рассказал 24 Каналу, что действительно есть опасность, что пример США примет Европа. К тому же Украине существенно помогали очень много других государств.

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Из гранта в долг

В соглашении якобы говорится о том, что Украина должна отдать долг американцам. Ежегодно он будет расти на 4%, если мы не будем платить определенную сумму. Несложно смоделировать ситуацию, в которой от украинцев захотят возврата денег не только США.

Я с этим согласен, потому что есть Европейский Союз, Япония, Австралия, можно посмотреть, какие страны нам помогали с начала войны и на какие суммы. Многие страны вообще не из Европы,

– отметил Алексей Плотников.

Если Украина признает помощь Соединенных Штатов долгом, то другие страны могут спросить, почему бы и им не вернуть свои средства. Возможно, это даже повредит нашей евроинтеграции, потому что могут поставить требование – сначала возврат долга, а тогда интеграция в ЕС.

Это усложнит наши отношения с различными странами. Такой разворот вообще непонятен, потому что сначала нам помогали, а потом сказали отдать деньги. Если это не были кредиты, а гранты, то они изначально не предусматривают возврата,

– отметил доктор экономических наук.

Напомним, в новом соглашении США хотят контролировать все будущие инвестиции в инфраструктуру и полезные ископаемые Украины. Это означает, что экономическое влияние Соединенных Штатов будет беспрецедентно расширено. Также Трамп хочет, чтобы Украина платила за всю помощь, которую предоставил еще Джо Байден.