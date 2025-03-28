Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Олексій Плотніков розповів 24 Каналу, що справді є небезпека, що приклад США перейме Європа. До того ж Україні суттєво допомагали дуже багато інших держав.

До теми "Загроза для суверенітету України": усе, що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

З гранту в борг

В угоді нібито мовиться про те, що Україна має віддати борг американцям. Щороку він зростатиме на 4%, якщо ми не будемо сплачувати певну суму. Нескладно змоделювати ситуацію, у якій від українців захочуть повернення грошей не тільки США.

Я з цим погоджуюсь, тому що є Європейський Союз, Японія, Австралія, можна подивитись, які країни нам допомагали з початку війни та на які суми. Багато країн взагалі не з Європи,

– зауважив Олексій Плотніков.

Якщо Україна визнає допомогу Сполучених Штатів боргом, то інші країни можуть спитати, чому б і їм не повернути свої кошти. Можливо, це навіть зашкодить нашій євроінтеграції, бо можуть поставити вимогу – спершу повернення боргу, а тоді інтеграція в ЄС.

Це ускладнить наші стосунки з різними країнами. Такий розворот взагалі незрозумілий, бо спершу нам допомагали, а потім сказали віддати гроші. Якщо це не були кредити, а гранти, то вони з самого початку не передбачають повернення,

– наголосив доктор економічних наук.

Нагадаємо, у новій угоді США хочуть контролювати всі майбутні інвестиції в інфраструктуру та корисні копалини України. Це означає, що економічний вплив Сполучених Штатів буде безпрецедентно розширено. Також Трамп хоче, щоб Україна платила за всю допомогу, яку надав ще Джо Байден.