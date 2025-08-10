Один необережний крок може залишити вас без газу та з боргом у десятки тисяч гривень. Які порушення газовики знаходять найчастіше, читайте далі.

За що штрафують споживачів газовикі?

Найбільше карають за несанкціоноване підключення до газопроводу. Це не лише незаконно, а й небезпечно, адже витік газу може призвести до отруєння або навіть трагедії, розповідає 24 Канал із посиланням на "Газправду".

Як зауважують газовики, виявити врізку нескладно, адже оператори фіксують різкі зміни в обсягах споживання або перевіряють герметичність труб. Тому приховати це не вдасться.

Чим загрожує незаконне підключення газу?

Якщо незаконне підключення підтвердять, споживачу донарахують необлікований газ за період від 6 місяців до 2 років (або з моменту купівлі будинку). У багатьох випадках сума штрафу перевищуватиме 100 тисяч гривень.

Газ при цьому відключать, а підключення відновлять лише після сплати боргу та проходження офіційної процедури. Потрібно буде отримати технічні умови та погодити проєкт до оплати послуг оператора ГРМ.