Понад 100 тисяч гривень за газ: кого чекає платіжка із сюрпризом
- Споживачів газу штрафують за несанкціоноване підключення до газопроводу, що може призвести до серйозних наслідків.
- При підтвердженні незаконного підключення нараховують борг за необлікований газ, сума якого може перевищувати 100 тисяч гривень, а газ відключають до сплати боргу.
Один необережний крок може залишити вас без газу та з боргом у десятки тисяч гривень. Які порушення газовики знаходять найчастіше, читайте далі.
За що штрафують споживачів газовикі?
Найбільше карають за несанкціоноване підключення до газопроводу. Це не лише незаконно, а й небезпечно, адже витік газу може призвести до отруєння або навіть трагедії, розповідає 24 Канал із посиланням на "Газправду".
Як зауважують газовики, виявити врізку нескладно, адже оператори фіксують різкі зміни в обсягах споживання або перевіряють герметичність труб. Тому приховати це не вдасться.
Чим загрожує незаконне підключення газу?
Якщо незаконне підключення підтвердять, споживачу донарахують необлікований газ за період від 6 місяців до 2 років (або з моменту купівлі будинку). У багатьох випадках сума штрафу перевищуватиме 100 тисяч гривень.
Газ при цьому відключать, а підключення відновлять лише після сплати боргу та проходження офіційної процедури. Потрібно буде отримати технічні умови та погодити проєкт до оплати послуг оператора ГРМ.