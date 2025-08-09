Хто може не проводити повірку лічильника?

У 2025 році не проводити повірку лічильника можуть ті громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, нагадує 24 Канал.

Читайте також Пільги за комуналку доведеться повернути: кого це торкнеться

Для них перевірка лічильників не є обов’язковою доти, доки триває воєнний стан. Однак після його завершення діятимуть конкретні строки:

жителі тимчасово окупованих територій мають пройти повірку протягом 3 місяців після завершення/скасування воєнного стану;

мешканці зон бойових дій: протягом 6 місяців.

Водночас для всіх інших споживачів процедура залишається обов’язковою: лічильники перевіряють у середньому раз на 4 роки, а результати слід подавати постачальнику послуг.

Що варто знати споживачу про повірку лічильників?

Споживач має право самостійно обрати сертифіковану організацію для проведення повірки. Вартість цієї послуги коливається від 350 до понад 1 000 гривень: залежно від регіону та типу лічильника.

Після завершення процедури ви отримаєте акт повірки, де зазначені показання лічильника, його серійний номер та дата перевірки або демонтажу, а також свідоцтво про відповідність приладу державним вимогам із датою наступної повірки.

Важливо! Обов’язково передайте ці документи вашому постачальнику комунальних послуг.